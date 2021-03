Calciomercato Lazio, metà squadra in scadenza: la situazione

Calciomercato Lazio: metà squadra biancoceleste è in scadenza di contratto, così la società pensa ai rinnovi e ai riscatti

Tra rinnovi e cessioni, la dirigenza della Lazio è chiamata a risolvere alcune dinamiche legate al futuro della squadra. Oltre a mister Inzaghi, sono tanti i giocatori in scadenza. In primis, si dovrà valutare la posizione dei tre senatori per eccellenza: Radu, Lulic e Parolo. Il difensore rumeno potrebbe legarsi ai colori biancocelesti ancora per un altro anno; mentre il Capitano – dopo 10 anni – sembra vicino all’addio, la sua volontà è quella di tornare in Svizzera e concludere lì la carriera. Parolo invece ha rimesso il suo destino nelle mani della società.

IN USCITA – Strakosha reclama più spazio e – a fronte di un’offerta interessante – la società potrebbe decidere di lasciarlo partire, probabilmente all’estero. Anche Patric e Caicedo valutano le rispettive posizioni: il primo prenderà in considerazione le eventuali proposte dalla Spagna, mentre il Panterone potrebbe lasciare i colori biancocelesti come deciso già lo scorso anno.