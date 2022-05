Calciomercato Lazio, nuova idea per il vice-Immobile: piace Simeone

Calciomercato Lazio: i biancocelesti starebbe guardando a Giovanni Simeone come possibile vice-Immobile

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Lazio. Come riferisce il Corriere dello Sport, nella cena di mercoledì tra Lotito e Setti, oltre al nome di Casale, sarebbe emerso anche quello del Cholito Simeone come vice Immobile.

Il Verona verserà al Cagliari i 12 milioni di euro per il riscatto dell’argentino per poi ascoltare eventuali offerte per il suo cartellino. Un profilo come il suo sarebbe perfetto per Sarri: l’argentino si aggiunge così a Caputo. La corsa sembra ormai ridotta ad un testa a testa.

