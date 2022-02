Calciomercato Lazio, rebus portiere: viva l’opzione Kepa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Reina, Strakosha e Kepa: la Lazio deve risolvere il rebus portiere. Le ultime sul calciomercato del club biancoceleste

Nonostante il gioco, la Lazio viene (troppo) spesso trafitta. Se il centrocampo e l’attacco hanno assimilato i meccanismi di Sarri, il pacchetto arretrato fa acqua da tutte le parti: dalla porta alla difesa, tutti saranno messi in discussione.

Come riporta Gazzetta.it, la rivoluzione non riguarderà solo i vari Patric e Luiz Felipe, ma potrebbe portare anche all’addio di Reina e alla ridefinizione del ruolo di Strakosha. Il contratto dello spagnolo si rinnoverebbe in automatico per un altro anno se la squadra dovesse centrare l’Europa, ma l’orientamento sembra quello di salutarsi. Discorso diverso per Thomas: nelle scorse settimane sembrava potesse partire, poi ha riconquistato il posto da titolare (anche nelle Coppe) e negli ultimi giorni si è tornato a parlare di rinnovo.