Calciomercato Lazio, Sarri fa i nomi: la lista dei rinforzi

Calciomercato Lazio: l’allenatore biancoceleste Sarri ha stilato la lista dei rinforzi per la prossima stagione

Nonostante manchino ancora due mesi alla fine della stagione, in casa Lazio si pensa già al futuro. E dunque al calciomercato, visti i tanti innesti che potrebbero servire nella prossima stagione.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, evidenziando le garanzie che Sarri avrebbe chiesto per rinnovare il contratto. Il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Romagnoli. Il difensore molto probabilmente si libererà a zero. Ci sarebbero stati i primi contatti, ma occorrerebbe fare i conti con la concorrenza. Potrebbe arrivare anche un portiere, con Sergio Rico in pole. Il sogno sarebbe Kepa, ma l’ingaggio da 7 milioni rappresenterebbe un ostacolo non da poco.

Un innesto servirebbe anche a centrocampo. Nel mirino sarebbe finito Maxime Lopez, che potrebbe esser l’uomo giusto a cui affidare le chiavi del gioco. Ma occhio anche a Vitinha del Porto. I soldi per questi acquisti potrebbero arrivare da una cessione eccellente. con Milinkovic indiziato principale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24