Calciomercato Lazio, Tare a caccia di Paquetà, Wesley ed Acerbi

Il calciomercato della Lazio ruota, inevitabilmente, intorno alla cessione di Milinkovic-Savic che potrebbe portare denaro fresco da reinvestire per rafforzare il roster a disposizione di Simone Inzaghi

Se quello della Roma è già entrato nel vivo, il calciomercato della Lazio è ancora in fase di studio e di definizione. Una fase di stallo data dall’incertezza sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Senza dimenticare il passaggio di Felipe Anderson al West Ham per oltre 40 milioni di euro. Poi Igli Tare si scatenerà, avendo a disposizione un tesoretto davvero niente male. Il Corriere dello Sport fa il nome di Lucas Paquetà del Flamengo: trequartista 20enne per cui serve un esborso superiore ai 20 milioni di euro.

La colonia sudamericana della Lazio, però, potrebbe arricchirsi ancor di più con l’arrivo di Wesley: il centravanti del Bruges, infatti, è vicino ad indossare i colori biancocelesti. I 10 milioni, più percentuale sulla futura vendita, offerti e l’arrivo di Vitinho per sostituirlo sono segnali in tal senso. Il terzo nome forte è quello di Francesco Acerbi del Sassuolo, prescelto per sostituire Stefan De Vrij. L’accordo col difensore c’è, ma la società neroverde non si muove dalla richiesta di 12 milioni di euro. Il calciatore stesso ha fatto presente a Squinzi di volere solo la Lazio, ma i 9 milioni offerti non bastano. Il calciomercato della Lazio sta per iniziare per davvero.