Calciomercato Lazio, Tare punta un attaccante del River Plate

Mercato Lazio, Santos Borré, attaccante del River Plate, nel mirino dei biancocelesti. Ecco le voci che arrivano dall’Argentina

Rumors di mercato hanno accostato, nelle ultime ore, il nome di Santos Borré alla Lazio. Il giocatore del River Plate, libero a giugno, sarebbe finito nel mirino dei biancocelesti. Il canale tv argentino Espn ne è sicuro e sulle pagine del Corriere dello Sport rimbalza la notizia: anche la Lazio sull’attaccante.

Gli uomini dell’entourage del giocatore ne sarebbero certi: è in arrivo un’offerta biancoceleste per il giocatore. Sul giovane anche il Gremio, che ha già avanzato un’offerta, ma gli agenti vorrebbero portarlo in Europa.