Calciomercato Lazio, Vitor Roque del Barcellona SFUMA

Il calciomercato Lazio saluta l’idea di acquistare Vitor Roque: il giocatore saluterà il Barça ma rimarrà in Spagna

Era uno dei nomi per l’attacco del calciomercato Lazio e tale rimarrà. Questo perché Vitor Roque, attaccante in uscita dal Barcellona, non approderà in Italia bensì resterà in Spagna con la formula del prestito.

Secondo Fabrizio Romano, il Betis avrebbe mosso le carte giuste per assicurarsi il talento brasiliano. Nella lista convocati del Barcellona per la sfida al Bilbao il nome di Vitor Roque non è nemmeno presente.