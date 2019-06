Calciomercato Lecce, i giallorossi valutano un clamoroso ritorno

Calciomercato Lecce, i giallorossi iniziano a preparare il grande ritorno in Serie A: valutato nelle ultime ore un clamoroso ritorno

L’estate dei grandi ritorni. Come quello del Lecce, d’altronde, che tornerà ad abbracciare la Serie A dopo la cavalcata trionfale in cadetteria. E vorrebbe farlo, a sua volta, con alcune figure che hanno scritto pagine importanti della storia del club.

A partire da Corvino fuori dal campo, con il direttore sportivo prossimo a lasciare Firenze dopo l’arrivo di Commisso. Per proseguire con Bertolacci, al centro di quel campo già calcato in giallorosso. Da superare, però, la concorrenza di un’altra sua ex come il Genoa e del Torino.