Calciomercato Lecce, assalto della Juve a Dorgu: può essere il sostituto di Cambiaso

Le ultime sul futuro di Patrick Dorgu, terzino di proprietà del Lecce, nel mirino della Juve per sostituire Cambiaso. I dettagli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, la Juventus avrebbe individuato in Patrick Dorgu il possibile sostituto di Andrea Cambiaso. I bianconeri sono infatti in trattativa con il Manchester City per la cessione del terzino a circa 80 milioni di euro.

Una cifra che in parte andrebbe rinvestita proprio sul danese del Lecce, oltre che per altri obiettivi di mercato soprattutto in difesa.