Calciomercato Lecce: Silvestre e Buttner per il doppio colpo 

Il Lecce vorrebbe piazzare un doppio colpo per rinforzare la rosa in vista della Serie A: parliamo di Silvestre e Buttner

Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Lecce club per la difesa spera di piazzare il colpo Alexander Buttner, che è in scadenza di contratto con gli olandesi del Vitesse.

Sempre a parametro zero, il club salentino sarebbe vicino alla chiusura per l’argentino Matias Silvestre che si svincolerà dall’Empoli e ha già declinato la proposta del Boca Juniors.