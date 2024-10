Calciomercato Lecce, addio Dorgu a fine stagione? Quella squadra pronta ad acquistare l’esterno giallorosso

Calciomercato Lecce, Dorgu sempre nel mirino di diverse big del calcio italiano: su tutte una pronta a trattare già a gennaio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Patrick Dorgu è il fiore all’occhiello del Lecce: tanto da essere citato non soltanto per quello che sta facendo in campo sulla fascia sinistra, ma anche in ottica calciomercato, dove diverse big lo vogliono comprare.

Su tutte ci sarebbe il Milan: pronto a fare di lui il nuovo vice Theo Hernandez, considerando anche quello che sarà il futuro del calciatore francese visto il tentennamento per quanto concerne il rinnovo contrattuale.