Calciomercato Milan, fari puntati su Marcelo Antônio Guedes Filho: sul taccuino di Massimiliano Mirabelli l’esperto centrale dell’Olympique Lione

Dopo aver messo a segno i colpi Pepe Reina e Ivan Strinic, il Milan è al lavoro per consegnare a Gennaro Gattuso altri rinforzi di qualità. L’amministratore delegato Marco Fassone ha annunciato l’arrivo di altri tre-quattro innesti e dalla Francia spunta un nome nuovo: parliamo di Marcelo Antônio Guedes Filho.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de L’Equipe, il Milan ha avviato i contatti con l’entourage del difensore di proprietà Olympique Lione: in scadenza 30 giugno 2020, il brasiliano potrebbe dare l’addio dopo una stagione di ottimo livello (5 reti in 49 presenze tra Ligue 1, Europa League e Coupe de France). Per il momento non è partita una trattativa ufficiale, ma il Diavolo fa sul serio: occhi sull’esperto 31enne per il reparto arretrato…