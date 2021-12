Calciomercato Milan, altro colpo alla Tomori dal Chelsea: le ultime

Calciomercato Milan: per rinforzare la difesa, i rossoneri potrebbero mettere a segno un altro colpo dal Chelsea come fatto con Tomori

Il calciomercato del Milan che comincia ad entrare davvero nel vivo in questi giorni, anche perché si comincerà a fare sul serio per davvero. Obiettivo principale: sostituire Simon Kjaer, forse è anche il solo per la dirigenza rossonera.

Tanti nomi su di lui ma, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe messo gli occhi su un altro centrale del Chelsea come Tomori: si tratta di Sarr. Valutazioni in corso.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24