Calciomercato Milan: Aouar vuole solo i rossoneri

Calciomercato Milan: Aouar spinge per il passaggio in rossonero dal Lione a parametro zero per il prossimo giugno

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, Houssem Aouar sta spingendo per il trasferimento al Milan a parametro zero nel prossimo giugno. Il trequartista è in scadenza di contratto con il Lione e ha comunicato ai suoi agenti di approfondire i discorsi con il Milan nonostante un’offerta del Betis Siviglia e un timido interesse della Roma.

Il ragazzo piace molto a Massara: il Milan ha memorizzato la sua volontà ma tutto dipenderà dal futuro di Brahim Diaz: in caso di riscatto dal Real Madrid, la pista Aouar si chiuderebbe automaticamente.

