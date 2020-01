Calciomercato Milan, Arsenal interessato a Kessie

L’Arsenal sarebbe interessato a Franck Kessie già per gennaio, ma reputa troppo alta la richiesta del Milan di 25 milioni di euro

Secondo Sky Sport l’Arsenal starebbe pensando a Franck Kessie, ma non al prezzo del Milan. I rossoneri valutano il centrocampista intorno ai 25 milioni, spesa che i Gunners non intendono sostenere.

Il tecnico Mikel Arteta ieri non si è sbottonato, dichiarando di non sapere dell’interessamento dell’Arsenal per l’ivoriano. Nonostante sia rientrato in parte nei piani di Pioli, non è ancora da escludere la partenza di Kessie già a gennaio.