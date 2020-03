Calciomercato Milan: Ibra verso l’addio, Leao non ha convinto e Rebic…

Al Milan sono in corso profonde riflessioni sul reparto avanzato: Ibra saluterà, mentre Rafael Leao non ha ancora convinto

Il ballo delle punte. Al Milan sono in corso profonde riflessioni sul reparto avanzato che potrebbero portare a rivoluzionare l’intero attacco in estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic è sempre più convinto a lasciare il Diavolo a fine stagione.

Poi c’è Rafael Leao. Il giovane portoghese, che il Milan ha pagato tanto (circa 28 milioni di euro), dovrà approfittare delle ultime gare della stagione per dimostrare il suo vero valore. Ma c’è un problema tattico: Rafa è una prima o una seconda punta? Infine c’è Rebic. Il croato è in prestito biennale, quindi c’è tempo per sistemare le questioni contrattuali, ma avrà voglia di restare in un Milan che non sente tanto suo?