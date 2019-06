Calciomercato Fiorentina: Biglia idea per il centrocampo

A Montella piacerebbe avere a disposizione per il suo centrocampo l’argentino Lucas Biglia, in uscita dal Milan

Lucas Biglia non rientra nei piani del neo allenatore rossonero Giampaolo per il centrocampo del Milan. L’argentino è in uscita e dovrà trovare una sistemazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport a pensare a lui è stato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, che lo ha già allenato nel corso della sua esperienza sulla panchina del Diavolo.

Prima di presentarsi a Casa Milan con un’offerta servirà l’ok di Commisso che è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana.