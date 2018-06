Calciomercato Milan, non tramonta la pista Jack Wilshere per il centrocampo: l’inglese si svincola a costo zero dall’Arsenal

E’ tutto da scrivere il futuro di Jack Wilshere. Il centrocampista darà l’addio all’Arsenal il prossimo 30 giugno 2018, con il contratto in scadenza che non è stato rinnovato, e non mancano i club interessati. Altri club di Premier League lo monitorano, ma attenzione all’ipotesi italiana: il Milan c’è…

Cresciuto nel settore giovanile dei Gunners, il classe 1992 ha raccolto 33 presenze tra campionato e Europa League, evidenziando una buona condizione fisica. Gattuso, come sottolinea Sportitalia, ha chiesto fisicità per la mediana ma Mirabelli sta pensando a Wilshere per aumentare il tasso tecnico: da valutare i costi dell’operazione, con l’ingaggio della mezzala che potrebbe rappresentare un ostacolo.