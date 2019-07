Calciomercato Milan, le due richieste di Giampaolo prima della tournée

Calciomercato Milan, Giampaolo ha due richieste e vorrebbe che venissero esaudite prima della partenza per la tournée

Giampaolo lavora sodo in ritiro e, intanto, valuta come puntellare la rosa. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico rossonero avrebbe espresso due richieste in sede di mercato. Da esaudire possibilmente prima di partire per la tournée.

Giampaolo vorrebbe infatti un difensore centrale, con Nastasic in questo momento in pole position, e una mezzala. Il Milan ha deciso che non parteciperà, però, ad aste per arrivare a Veretout: per il giocatore della Fiorentina questa sarà la settimana decisiva.