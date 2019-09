Calciomercato Milan LIVE: tutti gli aggiornamenti del 2 settembre 2019

Calciomercato Milan LIVE ultim’ora 2 Settembre 2019: ecco tutti gli aggiornamenti minuto per minuto e il voto al lavoro dei dirigenti

14:00 – Reina, il padre: «No al Real, vuole chiudere la carriera al Milan»

Il padre di Pepe Reina, come riportato da calciomercato.com, ha allontanato le voci riguardanti il Real Madrid. Il portiere vorrebbe chiudere la carriera in rossonero.

13:45 – Taison Milan: i rossoneri insistono ma le cifre rimango troppo alte

Taison Milan, le trattative proseguono e dopo il Si del giocatore serve l’ok dello Shakhtar, ma le richieste sono ancora troppo alte

12:05 – Simone Potop, visite mediche in corso: rinforzerà la Primavera

Simone Potop è alla Madonnina per le consuete visite mediche, poi andrà in sede per la firma. Arriva dal Torino e andrà in Primavera

11:45 – Rebic Milan, ecco come giocherebbe il croato con Giampaolo

Rebic Milan ci siamo quasi, manca solo la firma sul contratto in sede e che finisca le visite mediche ma intanto vediamo dove giocherebbe

11:00 – Andrè Silva, scambio con Rebic: il Brescia gli ha portato bene

Andrè Silva all’Eintracht di Francoforte. L’operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto, con durata durata biennale. Il Milan è soddisfatto dell’operazione anche perchè arriva esattamente come scambio con Rebic, il quale dovrebbe firmare con i rossoneri con la stessa modalità del portoghese.

10:00 – Taison, ok da parte del giocatore: resta da convincere lo Shakhtar

30 milioni di euro, è questa la richiesta dello Shakhtar che ha dato un’apertura ad abbassare di poco la cifra richiesta, formalizzata da clausola rescissoria. Taison avrebbe già detto sì a Maldini.

09:00 – Rebic, il croato è in clinica a Milano per le visite mediche

Rebic a Milano per le visite mediche, il giocatore croato questa mattina è arrivato in clinica per sottoporsi ai test di rito, prima di firmare il nuovo contratto con i rossoneri.