Il Milan vaglia il mercato francese attentamente: non solo Allan Saint-Maximin del Nizza, ma pure l’ivoriano Nicolas Pepé del Lille possibile obiettivo per l’attacco in estate

Non solo Allan Saint-Maximin: il Milan valuta in Francia anche l’acquisto di un altro attaccante. Oltre al nome del giocatore del Nizza (che resta al momento in pole position), spunta anche quello di Nicolas Pepé, ivoriano classe 1995 attualmente in forza al Lille ed autore di 19 reti quest’anno. Come riportato da Rai Sport i rossoneri avrebbero effettuato dei sondaggi per il ragazzo, su cui però si sarebbe concentrato negli ultimi mesi anche l’interesse di altre big francesi ed europee.

Per questa ragione il suo prezzo sarebbe salito fino a 80 milioni di euro: una cifra probabilmente al momento irrealistica che il Milan non può e non vuole spendere per un solo giocatore. Pepé resta comunque ad oggi soltanto una delle tante alternative che potrebbero presentarsi ai rossoneri, specie sul mercato francese, da qui all’estate.