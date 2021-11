Calciomercato Milan: pressing PSG su Kessie. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan: il PSG è fortemente interessato all’acquisto a parametro zero di Franck Kessie. L’accordo sembra molto vicino

Il Milan e Franck Kessié sono sempre più lontani. Come riferisce footmercato, l’ivoriano sarebbe molto vicino al PSG, coi francesi che hanno più volte incontrato l’entourage del numero 79 rossonero per cercare di arrivare ad un accordo per ingaggiarlo a parametro zero in vista della prossima estate.

Kessié continua infatti a chiedere quasi 9 milioni di euro per rinnovare il suo contratto con il Diavolo, con Maldini e Massara che ne mettono sul piatto poco più di sei. L’addio sembra ormai ad un passo e ci sarebbe anche un importante indizio a confermarlo: l’ivoriano avrebbe messo in vendita da qualche mese la sua casa a Milano.