Calciomercato Milan: Rebic vuole restare, i rossoneri devono trattare con l’Eintracht

La volontà di Ante Rebic è quella di restare al Milan dove è diventato un punto fermo e un trascinatore. Il club dovrà trattare con l’Eintracht

Dopo la sosta natalizia Ante Rebic è letteralmente esploso diventando in un amen un punto fermo e un trascinatore del Milan. Il croato è in prestito secco fino al 2021 e per questo nei prossimi mesi il club rossonero inizierà a trattare con l’Eintracht Francoforte per il suo riscatto.

La Gazzetta dello Sport ricorda che nel contratto di Rebic non è inserito alcun riscatto e quindi il 30 giugno 2021 il croato tornerà all’Eintracht Francoforte. Tuttavia in via Aldo Rossi stanno pianificando un suo acquisto già nella prossima sessione di mercato per anticipare la concorrenza. Il Milan potrà puntare poi sulla volontà di Rebic che si sente molto coinvolto nel progetto milanista e per questo potrebbe spingere anche lui per il passaggio a titolo definitivo al Diavolo