Calciomercato Milan, Scamacca nome caldo: la richiesta del Sassuolo

Il calciomercato del Milan si infiammerà sulla ricerca dell’attaccante: Scamacca prima scelta ma la richiesta del Sassuolo è alta

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la prossima estate c’è sicuramente quello di trovare un vice Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese continuerà almeno per una stagione ma i problemi fisici sono aumentati e lo stesso vale per Mario Mandzukic (che non è detto rimanga).

E allora Massara e Maldini stanno cercando il nome giusto nel nostro campionato. Dusan Vlahovic della Fiorentina è il preferito ma ha un contratto che scade nel 2023 e costa più di 40 milioni. Più facile arrivare a Gianluca Scamacca che a giugno dovrebbe tornare al Sassuolo dal prestito al Genoa, ma non ha un bel rapporto con De Zerbi che preferisce puntare su altri tipi di giocatori. In questo caso il prezzo è leggermente inferiore: si potrebbe chiudere sotto i 40 milioni inserendo anche delle contropartite tecniche.