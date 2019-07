Calciomercato Milan: sfida all’Inter per Rafael Leao

Il Milan vuole cedere André Silva, Cutrone e Suso per poi partire all’assalto di Rafael Leao: sfida all’Inter per il gioiellino del Lille

Il Milan lancia la sfida all’Inter per Rafael Leao. L’attaccante portoghese, classe 1999, sarebbe stato proposto ai rossoneri da Jorge Mendes e la sua valutazione si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro.

Come spiega il Corriere dello Sport, Boban e Maldini sono molto interessati a Rafael Leao, profilo giovane ma di sicura prospettiva proprio come richiesto da Elliott, per provare l’affondo però il Milan prima dovrà sfoltire il reparto offensivo.