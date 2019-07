Calciomercato Milan: spunta un nome nuovo per il centrocampo

Il Milan ha fatto un sondaggio per il centrocampista del Fulham Jean Michaël Seri: l’ivoriano è il nome nuovo per la mediana rossonera

Non solo Veretout e Bennacer. Il Milan studia un altro colpo a centrocampo per Giampaolo. L’ultimo profilo tracciato dai dirigenti rossoneri è, secondo Gianluca Di Marzio, quello di Jean Michaël Seri del Fulham.

L’ivoriano, classe 1991, è esploso in Francia con la maglia del Nizza, prima di trasferirsi Oltremanica con i Cottagers per la cifra importante di 30 milioni di euro. Per lui 34 presenze, un goal e 3 assist in tutte le competizioni nella stagione 2018-2019.