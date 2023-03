Calciomercato Milan: svalutazione da 137 milioni

Le prestazioni altalenanti del Milan hanno generato una svalutazione generale di 137 milioni: dalla difesa a Leao e De Ketelaere

Il Milan fa i conti con una stagione altalenante: la squadra sogna la semifinale di Champions, ma in campionato rischia di perdere il treno delle prime 4. E questa incertezza ha delle conseguenze sulle casse del club. Il valore di molti giocatori è crollato, al punto che in casa rossonera si contano 137 milioni in meno, secondo La Gazzetta dello Sport.

Partendo dalla difesa, dove Tomori da 50 milioni ora ne vale 30 e Kalulu 20 partendo da, fino all’attacco, dove Leao – tra dubbi di rinnovo e prestazioni non costanti – ha abbassato il suo valore. Capitolo De Ketelaere, arrivato come grande rinforzo in estate, ora deprezzato di 15 milioni.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM