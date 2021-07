Calciomercato Milan: visite mediche per Tonali. I dettagli

Tonali sta effettuando le visite mediche con il Brescia ma presto finalizzerà il proprio trasferimento al Milan. Ecco quando si definirà

Sandro Tonali in queste ore sta sostenendo le visite mediche con il Brescia ma il suo ritorno al Milan non è in discussione. Il centrocampista italiano verrà acquisito a titolo definitivo dal Milan entro la giornata di giovedì, giorno in cui i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il raduno pre-campionato.

Tonali ha deciso di decurtarsi parte dello stipendio, ammontante a 1,6 milioni netti a stagione pur di legare la propria carriera al Milan.