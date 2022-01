Calciomercato Monza, caccia all’attaccante: spunta l’ipotesi Simy

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Monza: il club brianzolo cerca un attaccante, in lista ci sarebbe anche Simy

Per centrare la promozione in Serie A, il Monza vuole regalare all’allenatore Giovanni Stroppa un attaccante di livello. E l’obiettivo sarebbe di quelli importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club brianzolo avrebbe messo nel mirino il bomber Simy che alla Salernitana non si è ambientato benissimo.

Con l’arrivo del nuovo presidente Iervolino, però, difficilmente i granata lasceranno partire il nigeriano. Il Monza potrebbe quindi virare su altri nomi.