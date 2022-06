Calciomercato Monza: Galliani su Nandez del Cagliari

Calciomercato Monza: Galliani e Berlusconi puntano a Naitan Nandez del Cagliari per il centrocampo, ma piace anche alle big

L’ambizioso e facoltoso Monza di Berlusconi e Galliani punta forte ai gioielli del Cagliari: dopo Cragno e Joao Pedro, mirino puntato su Nandez.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Leon è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore come possibile rinforzo a centrocampo per il Monza. Sul centrocampista di Punta del Este c’è l’interessamento di alcune big italiane.