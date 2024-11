Calciomercato Napoli, gli Azzurri inseguono un centrocampista

Il calciomercato Napoli potrebbe aggiungere un altro importantissimo tassello a centrocampo

Fin qui il calciomercato Napoli si è dimostrato senza dubbio ottimo. Gli acquisti di Buongiorno, Lukaku, Neres, GIlmour, McTominay e Spinazzola hanno dato una grossa mano, in attesa di scoprire il vero valore di Rafa Marin.

Per un totale di circa 150 milioni, il Napoli è stata la seconda squadra ad aver speso di più dopo la Juventus con 198,6. Per capirci, gli Azzurri hanno speso più del Bayern Monaco in Germania, 142.

Le idee sul mercato però non finiscono qui e secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe un altro nome per il centrocampo ovvero Kenneth Taylor dell’Ajax. Dopo anni dove si aspettava la consacrazione del 22enne, finalmente quest’anno l’olandese ha raggiunto la maturazione giusta.

Con 6 gol e 4 assist in 21 partite con l’Ajax, più 4 presenze con la Nazionale olandese, Taylor si candida ad essere un elemento importante in ottica trasferimento a Napoli grazie alla sua corsa e alla sua fantasia.