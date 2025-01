Calciomercato Napoli, si avvicina Danilo: può sbloccarsi la trattativa con la Juve

Le ultime sulla trattativa tra Napoli e Juve per il cartellino di Danilo, difensore di proprietà dei bianconeri. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, continua la trattativa tra Napoli e Juve per Danilo. Il brasiliano ha già l’intesa con gli azzurri per un contratto fino al 2026, ma i bianconeri vogliono un indennizzo di 2/3 milioni di euro per liberarlo. Il calciatore punta invece a liberarsi a titolo gratuito.

Una possibile strada potrebbe essere quella di inserire dei bonus da corrispondere alla Juve al raggiungimento di determinati traguardi da parte del Napoli così da trovare un compromesso.