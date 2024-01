Calciomercato Napoli, visite mediche in corso per Dendoncker

Leander Dendoncker, centrocampista belga proveniente dall’Aston Villa, sta svolgendo le visite mediche con il Napoli

Dopo aver trovato un accordo economico con l’Aston Villa, Leander Dendoncker è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche con il Napoli. Il centrocampista belga è in questo momento a Villa Stuart a Roma.

Subito dopo le visite, Dendoncker firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. L’accordo con il club inglese è per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.