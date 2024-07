Calciomercato Napoli, EFFETTO CONTE per i rinnovi: Di Lorenzo e Kvaratskhelia RIMANGONO, ora assalto a DUE OBIETTIVI

Antonio Conte convince Di Lorenzo e Kvaratskhelia: rimarranno a Napoli. La società adesso lavora per altri due innesti

Tutto bene quel che finisce bene verrebbe da dire in casa Napoli. Dopo settimane di tira e molla sulla permanenza di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, Antonio Conte ha convinto i due calciatori a rimanere.

Secondo Tuttosport, il terzino azzurro martedì annuncerà la decisione di rimanere mentre per Kvara ci sarà un rinnovo con aumento e l’inserimento di una clausola rescissoria di 130 milioni.

Per quanto riguarda gli acquisti, non c’è fretta ma fiducia per Spinazzola, svincolato dalla Roma a partire da luglio. Proseguono con veemenza i contatti con Hermoso, pedina che completerebbe la difesa insieme a Rafa Marin e Buongiorno.