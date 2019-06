Calciomercato Napoli: James Rodriguez ha detto sì! Ora la palla passa al Real

Improvvisa svolta nella trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez: il giocatore avrebbe accettato l’offerta

Il Napoli sogna il grande colpo. I tifosi partenopei e Ancelotti in primis vogliono tornare a lottare per qualcosa di importante dopo una stagione anonima, e per accontentarli Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a James Rodriguez.

Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, il colombiano avrebbe già accettato l’offerta del Napoli (e questo era il passaggio più prevedibile visti gli ottimi rapporti tra Ancelotti e il fantasista), ora la palla passa a De Laurentiis e Perez che dovranno trovare una quadra economica.