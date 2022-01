Calciomercato Napoli, la Premier tenta Osimhen: la risposta degli azzurri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli, club inglesi sulle tracce di Victor Osimhen. Ecco la risposta degli azzurri a questi sondaggi

Victor Osimhen fa gola e non poco in Premier League. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, diverse richieste sono arrivate al Napoli per il nigeriano, ma il club azzurro ha fatto muro.

Per i partenopei, infatti, per la cessione del nigeriano dovranno arrivare offerte da almeno 70 milioni di euro.