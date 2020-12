Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid torna alla carica per Milik

Calciomercato Napoli: Arek Milik sarebbe la prima scelta per gennaio dell’Atletico Madrid

Arek Milik è stato messo fuori rosa dal Napoli dopo non aver rinnovato il contratto e non aver trovato una sistemazione nel corso del mercato invernale. Il polacco deve, però, trovare una sistemazione a gennaio se non vuole perdere il treno Europeo con la Polonia.

Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid sarebbe tornato alla carica per Milik in vista del mercato invernale. Le condizioni fisiche di Diego Costa e Luis Suarez non convincono, così il polacco sarebbe la prima scelta per migliorare l’attacco in vista della seconda parte di stagione.