Calciomercato Napoli: Mirante si offre al club per sostituire Meret

Secondo Il Mattino, Antonio Mirante si sarebbe proposto al Napoli per sostituire l’infortunato Meret

Dopo l’infortunio di Meret, che starà fuori quasi 2 mesi, stanotte nella sfida per le qualificazioni dei Mondiali, anche David Ospina si è accasciato per una botta presa al 94’. Possibile quindi che contro la Juve e il Leicester esordisca il giovane Marfella.

Secondo Il Mattino nelle ultime ora si è fatta avanti anche l’ipotesi di prendere uno svincolato per sopperire alle mancanze. Si era proposto Antonio Mirante, ex Roma e Parma, che dopo tre anni in giallorosso si è svincolato e non ha trovato una collocazione. Mirante si allena regolarmente due volte al giorno a Sorrento ed è in attesa di una chiamata da parte di qualche club. Per ora, il Napoli ha rifiutato.