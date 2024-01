Calciomercato, le parole dell’agente dell’attaccante del Napoli Kvaratskhelia sul futuro sia del suo assistito che di Osimhen

A 1 TV Sport Georgia, l’agente dell’attaccante del Napoli Kvaratskhelia ha voluto parlare di calciomercato: non soltanto sul futuro del ragazzo, ma anche quello di Osimhen.

«Osimhen non rimarrà tutta la vita nel Napoli. In estate andrà in Arabia. Khvicha non accetterebbe nemmeno un miliardo di euro: preferirebbe Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona o Manchester City. I suoi obiettivi sono molto diversi. Cessione? Anche lui ha un contratto con ADL, ma lui è nel mirino di diverse squadre».