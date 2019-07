Calciomercato Napoli, parla ag. Hysaj: «Non credo resterà a Napoli»

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Elsaid Hysaj: «Non credo resterà a Napoli»

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Elsaid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del suo assistito. Ecco le sue parole:

«Non credo resterà a Napoli, lavoreremo fino alla fine per portarlo in un altro club perché il Napoli oggi ha 5 terzini in rosa e perché credo che il suo tempo in azzurro sia finito. Hysaj ha solo 2 anni di contratto, viene da una stagione non brillante e determinate cifre nel mercato di oggi credo vadano riguardate. Non voglio entrare nell’argomento prezzo che compete al Napoli».