Calciomercato Napoli, non solo Zhegrova e Chiesa: tre obiettivi dalla Serie A per sostituire Kvara

Le ultime sul possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, con un triplo obiettivo di calciomercato dalla Serie A. I dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, con delle piste alternative rispetto a Zhegrova e Chiesa.

NDOYE E SOULE’ – «Ci sono anche delle alternative come Dan Ndoye del Bologna, uno dei migliori a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano nel suo ruolo. Non sarà facile arrivarci, così come è complicatissimo pensare a una cessione a cuor leggero da parte del Lecce di Patrick Dorgu. Infine occhi sempre ben aperti su Matias Soule, che con Claudio Ranieri ha trovato pochissimo spazio alla Roma: il suo nome non è comunque in cima alla lista dei preferiti».