Calciomercato Napoli, spunta una NUOVA PISTA per Lindstrom: trattativa IN CORSO per l’esterno danese

Jesper Lindstrom potrebbe lasciare l’Italia dopo una stagione opaca. Ecco quale squadra sarebbe interessata al danese

L’amore tra Jesper Lindstrom e Napoli non è mai sbocciato. L’esterno danese ha trovato pochissimo spazio in Campania e in quelle poche presenze non è mai riuscito ad incidere, complice anche una situazione generale complicata.

Secondo Fabrizio Romano, l’Everton avrebbe chiesto informazioni al Napoli per cercare di assicurarsi il calciatore. Le trattative sono in corso e i partenopei avrebbe aperto ad una cessione in caso di una proposta soddisfacente.