Calciomercato Napoli, FORTEMENTE NEL MIRINO Hermoso. Ecco l’ultimo NODO sulla trattativa

Calciomercato Napoli, Mario Hermoso molto vicino alla compagine azzurra: ecco l’ultimo nodo da slegare in ottica mercato

Calciomercato e Napoli stanno andando in linea retta per ritornare in auge dopo la fallimentare stagione scorsa: obiettivo continuare a rinforzare la difesa con Mario Hermoso fortemente seguito.

Secondo però quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrale liberatosi a parametro zero dall’Atletico Madrid richiede una cifra troppo alta di stipendio che i partenopei però sono fortemente intenzionati a trattare.