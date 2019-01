Il d.s. del Parma Faggiano ha incontrato Fabio Paratici per trattare alcuni giocatori. Oltre a Spinazzola piacciono Portanova e Kastanos

Un lungo pomeriggio per il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici. Dopo l’incontro con l’a.d. del Genoa Perinetti in merito agli intrecci riguardanti Romero e Sturaro, è stata la volta del d.s. del Parma Faggiano. Con i ducali i discorsi sono molteplici, a partire da Leonardo Spinazzola. Dopo i tanti infortuni, l’esterno ex Atalanta ha voglia di rilanciarsi e l’idea bianconera è quella di fargli riprendere la condizione proprio in Emilia. Ma ai crociati piacciono anche due giovanissimi della Juventus, Manolo Portanova e Grigoris Kastanos. Il primo è uno dei pilastri del centrocampo della Primavera bianconera, mentre il cipriota sta facendo molto bene nell’Under-23 impegnata in Serie C. Al termine dell’incontro, Faggiano è stato abbastanza ermetico: «Abbiamo parlato di più cose con la Juve. Portanova? È un giocatore che apprezziamo».