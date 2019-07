Calciomercato Pescara, vicino un ritorno in Italia per la fascia sinistra: si guarda uno svincolato ex Crotone

Il Pescara è vicino ad assicurarsi un importante colpo in entrata. Il club abruzzese, infatti, è sulle tracce di Adrian Stoian, ala sinistra classe 1991.

Per l’esterno romeno si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo un’ultima stagione trascorsa per metà a Crotone e per metà in patria alla Steaua Bucarest. Il giocatore, concluso il precedente contratto, è però al momento svincolato.