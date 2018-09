Jackson Martinez, dall’ipotesi Milan al… Portimonense: è ufficiale

Dai milioni della Cina alla provincia portoghese, Jackson Martinez torna in Europa: ufficiale il suo approdo al Portimonense

Arrivato ed esploso in Europa nel Porto, 67 reti in 90 presenze tra 2012 e 2015, Jackson Martinez ha vissuto un passaggio importante della sua carriera nell’estate del 2015: ad un passo dal Milan, che poi ripiegò sul connazionale Carlos Bacca, il colombiano accettò l’offerta dell’Atletico Madrid. Operazione da 35 milioni di euro, una avventura durata appena sei mesi…

Il 3 febbraio del 2016 infatti ecco la proposta shock del Guangzhou: 12,5 milioni di euro a stagione fino al 31 dicembre 2019. In Cina però non ha avuto grande successo: quattro reti in dieci presenze, con la rescissione consensuale giunta lo scorso marzo. Ma ora Jackson è pronto a ripartire e lo fa dall’Europa: ritorno in Portogallo per il centravanti, ufficiale il passaggio alla Portimonense. Una mossa per rilanciarsi, per tornare il bomber che aveva stregato il Diavolo ma non solo…