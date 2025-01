Calciomercato Premier League, Disasi nel mirino dell’Aston Villa. Superata la concorrenza di quella big italiana

Calciomercato Premier League, Disasi è sempre più vicino alla corte dell’Aston Villa. Superata momentaneamente l’interesse di quella squadra italiana

Disasi era un grande obiettivo dell’Atalanta, ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato il sorpasso da parte di una squadra di Premier League: il Chelsea. Ecco la situazione.

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE, LA SITUAZIONE – Axel Disasi ha concordato condizioni personali con l’Aston Villa. Disasi vuole unirsi al Villa nonostante l’interesse di altri club in tutta Europa dopo il colloquio diretto con Unai Emery, fondamentale per ottenere il via libera. Ora spetta al Chelsea e al Villa raggiungere un accordo completo.