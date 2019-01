Paredes, c’è il Psg: sul piatto 35 milioni

Calciomercato Psg, c’è Leandro Paredes per il centrocampo: sfida al Chelsea per l’argentino di proprietà Zenit San Pietroburgo

Il Napoli ha fatto muro per Allan, il Psg cambia obiettivo per il centrocampo. Secondo quanto riporta Sky Sport, la dirigenza parigina ha messo nel mirino Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo: accostato al Milan, l’argentino ha deciso di cambiare aria e il PSG si fa avanti.

Richiesto anche dal Chelsea di Maurizio Sarri, l’ex Roma è valutato 45 milioni di euro dalla società russa: il Paris Saint Germain ha messo sul piatto 35 milioni, cifra ritenuta non idonea. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, possibile nuovo rinforzo in mediana per Tuchel…