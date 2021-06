Calciomercato Roma, tutto su Rui Patricio: c’è l’accordo. Le ultime

La Roma avrebbe scelto il suo prossimo portiere: tutto su Rui Patricio per Mourinho. Ci sarebbe anche l’accordo con il Wolverhampton

Si muove sul mercato la Roma di Jose Mourinho. Uno degli obiettivi primari del club giallorosso sarà il nuovo portiere: Pau Lopez non convince e dunque si pensa al prossimo numero uno.

L’edizione online del Corriere dello Sport riporta dell’accordo praticamente raggiunto con il Wolverhampton per 6 milioni di euro per il prezzo del cartellino e un ingaggio triennale per il portiere.