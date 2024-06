Calciomercato Roma, i giallorossi si uniscono all’ASTA per il calciatore: la CIFRA non è proibitiva, il club APRE alla cessione

La Roma si inserisce all’asta di uno dei giocatori più ambiti e desiderati della Serie A: ecco la situazione

Sembrava promesso sposo all’Inter, poi si è unito il Napoli mentre ora si fa avanti anche la Roma. Insomma, Albert Gudmundsson è senza dubbio uno degli obiettivi più bramati di questo calciomercato.

Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi vedono il giocatore del Genoa come il profilo perfetto per la squadra di Daniele De Rossi. Il club rossoblu chiede tra i 30 e i 35 milioni, una cifra alta per le casse della Roma ma non proibitiva. Intanto Andres Blazquez, CEO del Genoa, conferma: «È normale che alla sua età Voglia fare un’esperienza dove guadagna di più, lo chiedono in tanti ma il mercato non è ancora iniziato»